Orlando sulla fascia. Da Salerno

ALESSANDRIA - La conoscenza della serie B, quella che Moreno Longo ha chiesto per i prossimi innesti, Francesco Orlando l'ha maturata soprattutto nel Vicenza. Qualche presenza, per l'esterno offensivo, anche con la maglia della Salernitana, che ha raggiunto l'accordo con l'Alessandria per il trasferimento temporaneo, con diritto di riscatto, del giocatore classe 1996, che nelle ultime due stagioni ha giocato in C alla Sambenedettese e alla Juve Stabia.

Orlando si aggregherà ai compagni mercoledì, alla ripresa degli allenamenti. Insieme ai tre arrivi nella maxi operazione con il Pisa, Michele Marconi, Andrea Beghetto e Simone Benedetti. Trattativa aperta per portare in grigio anche il mediano Mirko Gori, bandiera del Frosinone, dove gioca dal 2012, altro elemento che Longo conosce molto bene.

Oggi Scognamillo firma a Catanzaro, per Umberto Eusepi si è fatta avanti anche la Juve Stabia.