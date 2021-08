Cuttica: "Almirante? Meglio una dedica a Dino Crocco"

ALESSANDRIA - Anche il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco torna sulle polemiche inerenti la proposta di intitolare una via all'ex leader del Msi, Giorgio Almirante, lanciata dal presidente del Consiglio comunale Emanuele Locci e approvata in Commissione Toponomastica.

Una via per Almirante: leggi qui

"Sulla questione - scrive il primo cittadino sulla sua pagina social - è la giunta che si deve pronunciare collegialmente. Ribadisco che non mi piacciono le intitolazioni divisive su spazi e ambienti pubblici come in questo caso (a maggior ragione nell'ultimo anno di mandato). Sarebbe stato meglio e più coerente con la storia più recente della nostra comunità una intitolazione a Dino Crocco, celebre presentatore, musicista e animatore delle serate dell'Alessandrino che non ad Almirante, certamente personaggio politico di rilievo così come tanti altri che non sono stati oggetto di proposta ma che non mi risulta abbia mai avuto ruoli particolari per la nostra comunità".