"Altafini porta gioia nel calcio"

ALESSANDRIA - "José Altafini ha una straordinaria umanità. Ed è un innovatore anche nel racconto del calcio: la 'seconda voce' l'ha creata lui". Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha il compito di condurre una serata speciale, il regalo degli amici al campione che Alessandria ha 'adottato' con orgoglio e ci sono anche il sindaco Cuttica di Revigliasco e gli assessori Fteita e Roggero.

Organizza Flavio Tonetto, "ognuno di noi ha un angelo custode - racconta Altafini - Flavio per me lo è". Prima la cena, poi un talk show con le immagini di gol pazzeschi. "A forza di rivederli - scherza José - mi convinto di averne segnati più di duemila e non 216 in serie A e 14 in Coppa Campioni".

Ci sono anche Claudio Onofri - "Altafini è riuscito a vivere il calcio con il sorriso" - e Domenico Marocchino, "José trasmette gioia, allegria e simpatia sempre".

Sul palco anche la ValenzanaMado, di patron Tonetto, guidata da Valentino Vecchio. "Vi seguirò molto, onorate la maglia e divertitevi", il messaggio del festeggiato. Fra i doni una maglia del Milan, con il numero 83.