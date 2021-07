Sicurezza: rete unica per telecamere pubbliche e private?

ALESSANDRIA - Riunione tra Prefettura, Comune di Alessandria e Polizia municipale (presenti le associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato) sul tema sicurezza: in particolare, è stato affrontato il tema dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati, con l'ipotesi di metterli in rete.

"Ringraziamo la Prefettura per la disponibilità e per l’opportunità di creare un unico sistema di videosorveglianza cittadino che metta a fattor comune sia le telecamere pubbliche che quelle dei nostri esercizi commerciali - commenta l’assessore al Commercio, Mattia Roggero - Dopo i recenti episodi, che fortunatamente si sono risolti con l’identificazione e l’arresto dei responsabili, occorre agire sulla prevenzione di questa tipologia di reati. Quando durante l’ultimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è emersa la disponibilità da parte della Prefettura e della Questura di creare una sinergia tra i sistemi di videosorveglianza, non abbiamo voluto perdere tempo e abbiamo prontamente convocato una riunione preliminare per discutere, assieme alle associazioni di categoria, di questa possibilità. Il prossimo passo sarà quello di raccogliere tutte gli adempimenti operativi necessari a questa azione per veicolarli e presentarli a tutti i negozianti cittadini interessati".