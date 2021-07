Quattro gol, due arrivi

CANTALUPA - Quattro gol al Renate, primo tempo convincente, Lunetta in crescita continua, vivace anche Eusepi, che costruisce un paio di conclusioni, senza sorte. Le firme di Lunetta, Mustacchio, Giorno e Arrighini, Longo aumenta il minutaggio di quasi tutti, ancora out Frediani, Casarini,Bellodi, Macchioni Di Quinzio (e Sini). Imminenti le firme di Valerio Mantovani e Francesco Orlando, il portiere Cristian Marietta al Rimini.

IL POKER E' SERVITO

Longo insiste con il 3-4-3, per consolidare l'identità tattica della squadra, anche se molti interpreti potranno cambiare a breve. Inizia Russo tra i pali, difesa con Scognamillo a destra, Di Gennaro al centro e Parodi a sinistra, Mustacchio e Lunetta esterni, Giorno e Bruccini, recuperato, in mezzo, in avanti Pierozzi e Arrighini a supporto di Eusepi. In avvio occasione per Parodi, al 13' il vantaggio, eurogol di Lunetta, con palla sotto la traversa. Ancora l'ex Reggiana protagonista al 32', è suo il taglio sul secondo palo, dove Mustacchio controlla e infila il portiere. Alessandria scatenata: al 34' Giorno riprende la conclusione di Arrighini e firma il 3-0. Ma l'attaccante, capitano di giornata, si toglie la soddisfazione di mettere anche il suo sigillo, incrociando con forza, al 38', per il poker. Nel finale una parata di Russo sulla conclusione di Galuppini e Drago dice no alla cnquina di Pierozzi.

Si inizia con la stessa formazione. Al 13' c'è gloria per Russo: rigore un po' generoso per intervento di Scognamillo, batte Galuppini e il portire intuisce e respinge, e tra il pubblico c'è chi sottolinea che il 33 (che era di Rubin e, ora, è del nuovo estremo difensore) è un numero speciale. Al quarto d'ora quattro cambi, Cosenza e Blondett in difesa, per Scognamillo e Di Gennaro, a centrocampo Filip Mora e Podda per Bruccini,Lunetta e Mustacchio, poi Poppa per Giorno che esce zoppicando per una botta alla caviglia. Al 30' rinvio corto e palla conquista da Anghileri, che accorcia (4-1). Dentro nell'ultimo quarto d'ora Crisanto, che al 40' responge la conclusione a colpo sicuro di Sarli. Nel finale sfiora il gol Filip, allungato in angolo dal portiere