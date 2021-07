Eutanasia legale: la mozione dei 5 Stelle a sostegno della raccolta firme

ALESSANDRIA - Michelangelo Serra e Francesco Gentiluomo, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, hanno presentato una mozione per chiedere alla Giunta di adottare iniziative idonee a sostenere la raccolta firme per il referendum per l'eutanasia legale, informando adeguatamente la cittadinanza attraverso tutti i canali istituzionali. La mozione è stata sottoscritta anche dai gruppi Pd e Lista Rossa.

Il Movimento 5 Stelle alessandrino, con i suoi portavoce ed i suoi attivisti, si è dimostrato da subito molto sensibile riguardo a questa delicata tematica. I portavoce del territorio, compresi quelli nazionali e regionali, Susy Matrisciano e Sean Sacco, hanno dato la propria disponibilità in qualità di autenticatori, ma non solo: si sono direttamente impegnati nella raccolta delle firme, prevedendo uno spazio apposito in tutte gli eventi organizzati da luglio a settembre.

«La raccolta firme sta andando benissimo in tutto il Piemonte e anche nell'alessandrino - commenta il consigliere comunale Francesco Gentiluomo - siamo felici di dare il nostro contributo ad una causa in cui crediamo, una battaglia di civiltà molto sentita».

Il referendum chiede la parziale abrogazione della norma (articolo 579 del codice penale) che impedisce l'introduzione dell'eutanasia legale nel nostro paese. Un primo passo che consentirebbe alle persone gravemente malate, tenute in vita da supporti tecnologici, di essere libere fino alla fine e di scegliere di andarsene in maniera dignitosa, evitando indicibili sofferenze.