Confcommercio: Vittorio Ferrari riconfermato alla presidenza

ALESSANDRIA - Il Consiglio della Confcommercio della provincia di Alessandria ha riconfermato per acclamazione Vittorio Ferrari alla guida dell'associazione di categoria più rappresentativa delle imprese del commercio, turismo e servizi per il quinquennio 2021-2026.

Nella medesima riunione, che si è svolta ieri, martedì 27 luglio, il presidente neoeletto ha proposto al Consiglio di nominare vice presidenti Rossella Ferrando ed Edoardo Cei e componenti di giunta Piero Amarante, Franco Bagliano, Fabio Bianchi, Massimo Bocchio, Gianni Mezzalira e Silvia Paoli, proposte che il Consiglio ha ratificato.

“Questo nuovo mandato nasce dal percorso iniziato 5 anni fa, in cui abbiamo lanciato in maniera forte i temi dell’innovazione, della rigenerazione urbana, della digitalizzazione come strumento per migliorare i processi aziendali e la comunicazione. – dichiara Ferrari – Naturalmente queste progettualità proseguono e si rafforzano ma l’ultimo anno ha stravolto completamente il nostro mondo e abbiamo dovuto affrontare e portare avanti i nostri obiettivi con strumenti nuovi, vedendo spesso esaurire le nostre energie, con mesi di attesa e sospensione, di rinunce, divisi continuamente tra scelte personali e conseguenze sociali, tra salute pubblica e sostenibilità economica, tra la definizione di settori essenziali e l’impressione di essere invisibili, costretti ad un alternarsi di aperture e chiusure senza certezza di prospettiva. E ci siamo battuti per poter sopravvivere e lavorare in sicurezza".

E prosegue: "Con questa premessa penso sia importante, in questo momento, soffermarsi sulle parole-chiave che devono guidare il nostro operato per i prossimi 5 anni: unione, collaborazione e visione strategica e prospettica. “Unione” perché nell’ultimo anno abbiamo capito, forse più che mai, che solo insieme, tenendo unito il comparto si possono raggiugere obiettivi importanti e, solo con la “Collaborazione” tra istituzioni ed imprese ci sarà la ripartenza del nostro territorio e del nostro Paese. Sentiamo parlare – per fortuna – di grandi margini di ripresa dopo la crisi pandemica, anche grazie ai fondi che l’Europa metterà a disposizione degli stati membri per la ricostruzione, mi riferisco principalmente al Piano nazionale di ripresa e resilienza: dobbiamo far sì che nessuna occasione di ripartenza, sviluppo e crescita del nostro tessuto imprenditoriale e del nostro territorio venga sfruttata solo parzialmente o, peggio ancora, persa. Ed arriviamo al terzo concetto, “Visione strategica e prospettica” per una associazione che quest’anno compie 75 anni, a dimostrazione della sua solidità e del suo essere fortemente radicata sul territorio, e che nel tempo ha avuto la capacità di trasformarsi adattandosi alle mutate esigenze del contesto e delle imprese di riferimento. Abbiamo dimostrato, negli anni, di avere una capacità progettuale e di proposta qualificata e di valore e vogliamo, con orgoglio e senso di responsabilità, continuare a recitare questa parte, di attore attivo e propositivo per il territorio. Per accompagnare le nostre imprese ed il nostro territorio su una nuova strada di crescita e sviluppo congiunto, sinergico, strategico. Insieme”.

Il Consiglio Direttivo è composto da: Piero Amarante - Gipsy Fiori, Franco Bagliano – Onoranze Funebri Bagliano, Emanuele Barisone, Agenzia Immobiliare Barisone, Fabio Bianchi – Farmacia e Parafarmacia Dottor Bianchi, Massimo Bocchio - Bocchio Carni, Massimo Cabella – Cabella Gomme, Licia Camere – Pelletteria Rossi, invitata permanente, Edoardo Cei – J Berry, Sabrina Cerutti - Compagne di scuola, in rappresentanza di Confcommercio Acqui Terme, Orlando De Luca, Tabaccheria De Luca in rappresentanza di Unicom Tortona, Rossella Ferrando – Gioielleria Ferrando, in rappresentanza di Terziario Donna, Vittorio Alberto Ferrari – Ferrari 1908, Giuseppe Gallina – Pasticceria Gallina, Giuseppe Giordano – Il Pizz’ino, Eleonora Guandalini – Ristorante Pizzeria La Pesa, Massimo Martina, Il Fiorile Ristorante & Ospitalità, invitato permanente, Piero Martini – Bizaar Abbigliamento, Michelangelo Mercuri – Ferramenta Mercuri, Massimo Merlano in rappresentanza di Ascom Novi Ligure, Gianni Mezzalira, Assicurazioni Mezzalira, Aldo Milanesio – Mysoft, Costantino Mossano – La Bottega dei Mossano in rappresentanza di Confcommercio Casale Monferrato, Roberto Mutti – Farmacia e Parafarmacia Sacchi, in rappresentanza della Mutua Integrativa Volontaria, Silvia Paoli – Pasticceria Mamù in rappresentanza del gruppo Giovani Imprenditori, Enzo Patitucci – Cube3, Giovanni Platone in rappresentanza di Enasco 50& più, Roberto Regalzi - Gioielleria Regalzi, Fabrizio Reposi – Reposi Calzature, Giovanna Rizzardo - Avvocato in rappresentanza dei professionisti, Riccardo Rovida – Rovida Signorelli, Elisa Sardi – Caffè Alessandrino, Roberto Siri – Gruppo Resicar, Giuliana Vinciguerra – Ottica Vinciguerra Vittorio, Stefano Zoccola – Zoccola Calzature, Elio Piscitello, cooptato in rappresentanza della gemellata Confcommercio di Siracusa.