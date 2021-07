Ma quale sabato? Si gioca di domenica e venerdì

CANTALUPA - Le canzoni si cambiano se lo impone Sky (e Dazn e Helbiz). Così, almeno nelle prime due giornate il claim della promozione - "tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato" - deve adattarsi: l'Alessandria debutterà a Benevento domenica 22 agosto, alle 20.30 e la seconda giornata, sempre in trasferta, a Pisa, sarà venerdì 27, alle 18. La serie Bkt ha ufficializzato la programmazione delle prime due giornate, con uno 'spezzatino' in tre giorni, imposto dai titolari dei diritti tv.

L'Alessandria si avvicina con un altro poker, di ben diversa consistenza rispetto a quello di domenica, come raccontano anche le foto.

I Grigi torneranno in campo sabato 31, alle 18, a Busto, contro la Pro Patria, ultimo test nel periodo del ritiro, perché quello di domenica 1° agosto, con il Seregno, a Cantalupa, è stato annullato.