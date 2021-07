Cuttica di Revigliasco: "Grazie a prefetto e forze dell'ordine. Ora altre telecamere"

ALESSANDRIA - "A nome del Comune di Alessandria voglio ringraziare la Prefettura, la Questura e le forze dell'ordine per aver individuato e consegnato alla Giustizia i responsabili dei fatti criminosi che nei giorni scorsi si sono verificati in città, suscitando giustificata preoccupazione nei cittadini": queste le parole del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dopo l'operazione che venerdì sera ha portato la Polizia ad arrestare l'autore di alcune delle spaccate in centro.

"La richiesta di immediato intervento avanzata dall'amministrazione comunale al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - aggiunge il primo cittadino - è stata prontamente accolta portando a un rapido risultato, a conferma del fatto che il coordinamento e l'azione sinergica delle istituzioni è la migliore garanzia di un'azione incisiva ed efficace. Con l'occasione ringrazio anche la Polizia Municipale, immediatamente mobilitata dal Comune, che ha fattivamente collaborato con il pattugliamento notturno del centro storico, azione che sta continuando e proseguirà al fine di garantire, oltre all'ordine pubblico, anche una movida notturna sana, rispettosa, consapevole e compatibile con le giuste esigenze dei cittadini. L'azione della Municipale è particolarmente meritoria in considerazione dell’esiguità dell'organico, cui l'amministrazione sta cercando di porre rimedio con un piano accelerato di assunzioni che nel corso del 2020 ha già visto 7 nuovi agenti entrare in organico e nel corso del 2021 vedrà complessivamente 11/12 nuovi assunti entro la fine dell’anno".

Ma non è finita: Cuttica di Revigliasco evidenzia infatti che "ai controlli della Polizia Municipale si aggiungeranno a breve, sempre su iniziativa dell'amministrazione, i controlli da parte di un istituto di vigilanza privata per la tutela nelle ore notturne del patrimonio comunale, incluse strutture di servizio e arredo urbano quali panchine e aree verdi. Controlli mirati che non escluderanno l'attenzione complessiva al tessuto e infrastrutture urbane. Ringrazio anche i volontari della Polizia Municipale per il supporto al presidio e controllo del territorio.

"Ritengo opportuno sottolineare in questa occasione - conclude il sindaco - anche l’impegno sviluppato negli ultimi anni dall'amministrazione per la videosorveglianza del territorio, che ha portato ad avere - al momento attuale - 61 telecamere funzionanti, alle quali se ne aggiungeranno altre a breve, sempre a disposizione delle forze dell'ordine per l'attività investigativa e di controllo. Nel 2017, prima dell'insediamento dall'attuale Giunta, le telecamere attive erano circa una ventina. Confermo anche per il futuro il costante impegno per il mantenimento e la tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali, sia con azioni dirette, sia nell'attività di collaborazione, supporto e sollecitazione alle istituzioni preposte e alle forza dell'ordine”.