Malore in strada: soccorso dai passanti in corso Cento Cannoni

ALESSANDRIA - Soccorsi in azione in corso Cento Cannoni per aiutare un giovane colpito da un malore nei pressi dell'Ateneo. L'uomo, che è stato immediatamente accudito da alcuni passanti e da una giovane che si era appena laureata nelle aule di Palazzo Borsalino, aveva con sé il suo cane che lo ha mai abbandonato fino all'arrivo di alcuni amici del malcapitato che lo hanno preso in consegna.