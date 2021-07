Due alessandrine per il tricolore Under 15

PALERMO - Fino ad ora hanno vinto tutto: titolo provinciale, titolo regionale, fase interregiomale e, a Palermo, tutte le gare della finale per lo scudetto Under 15 femminile. Due alessandrine sono a un passo dal tricolore: Alice Giacomin e Martina Sacco, cresciute nell'Alessandria Volley, sono in prestito all'In Volley Cambiano, che fra due ore, alle 11, giocherà per salire sul podio più alto.

Nel capoluogo siciliano la squadra piemontese ha battuto Busnago 3/0, stesso punteggio contro Ravenna. In semifinale una partita pazzesca, contro Volleyro Roma: sotto di un set e 10/20 nel secondo, rimonta e vittoria 3/1.

Alle 11 la partita che vale la corona italiana di categoria: contro Visette Milano, finale a sorpresa, fuori tutte le quattro teste di serie e avanti, a sfidarsi, società che puntano su giocatrici del territorio.