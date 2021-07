Inizio in salita. Di Masi: ‘Sereni e determinati’

FERRARA - Avvio di quelli tosti per la matricola Alessandria, due trasferte consecutive, Benevento che vuol tornare subito in A e Pisa che proprio oggi ha annunciato un aumentino di risorse fa parte della proprietà. Di fatto la società grigia avrà tre settimane a disposizione per completare i lavori al Moccagatta, perché l’rsordio Interno sarà dopo la prima sosta (4 e 5 settembre), l’11 contro il Brescia, a mercato ormai concluso. “Siamo in B, e siamo oroglioso di essere dove abbiamo sempre voluto arrivare. Avversarie forti, gare impegnative, tutte”. E partenza con grandi nomi. “Affronteremo una squadra che pochi mesi fa era in A. - così il presidente in una nota della società - Siamo sereni e determinati, per giocarcela con tutti”.

in mattinata Di Masi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della serie B Mauro Balata. “Abbiamo acquistato una proprietà solida, con Di Masi c’e stata subito sintonia - così Balata - Verrò presto al Moccagatta”.

A Ferrara (dove la società grigia era rappresentata dal segretario generale Stefano Toti) dirigenti di tutti i club. Anche Giuseppe Mangiarano, dg della Reggina. “Con Daniele Liotti c'è un discorso aperto per prolungare il contratto: il giocatore ha disputato un campionato importante, in B è un elemento di valore. Ma confermo anche il forte interessamento dell’Alessandria, che insiste. La trattativa è aperta”.