Guala Closures aderisce al programma "Sustainable Aviation Fuel" di Air France-Klm

ALESSANDRIA - Guala Closures Group ha annunciato oggi di aver aderito al programma Sustainable Aviation Fuel (Saf) di Air France-Klm. Aderendo al programma, le aziende intraprendono azioni concrete a favore della riduzione delle emissioni di Co2, per cambiare la transizione ecologica dell'aviazione supportando soluzioni innovative. Le due società hanno una relazione commerciale che dura da molto tempo. Il Gruppo vede la propria adesione al programma Saf come una naturale estensione dell'impegno a favore della sostenibilità nella produzione e progettazione del prodotto, nonché degli obiettivi di Corporate Social Responsibility.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni di carbonio nel settore dell'aviazione. Si tratta di un carburante alternativo che si ritiene possa arrivare a ridurre fino all'85% di emissioni di Co2. Il programma fa parte dell'iniziativa Air France-Klm per l'ecosostenibilità, che consente alle aziende partner di svolgere un ruolo attivo nel futuro dei viaggi green. Tali combustibili possono essere ricavati da oli esausti, da prodotti di scarto e da residui boschivi, che vengono poi miscelati con il carburante per aviogetti senza alcuna modifica al motore.

In qualità di cliente aziendale affermato di Air France e Klm, Guala Closures Group può ora effettuare una stima delle emissioni di Co2 associate ai propri viaggi. Ciò consentirà al Gruppo di stabilire un contributo annuale da destinare al programma Corporate Saf. Tutti i contributi saranno investiti nell'approvvigionamento e nel consumo di SAF. Secondo la compagnia aerea, ciò sosterrà la creazione di un'industria del carburante sostenibile per l'aviazione in grado di garantire un trasporto aereo sempre più eco-responsabile.

Gabriele Del Torchio, presidente e amministratore delegato del Gruppo Guala Closures, ha spiegato che “l'adesione al programma Air France-Klm Saf è perfettamente in linea con i nostri obiettivi aziendali. Ogni aspetto dell'impatto di un'azienda sul pianeta deve essere valutato. Il viaggio è un aspetto importante della vita di Guala Closures, poiché siamo un'azienda globale, che ha molti siti di produzione e di ricerca e sviluppo in tutto il mondo. Agendo insieme ai nostri partner commerciali abbiamo molti modi per avere un impatto reale nella riduzione delle emissioni di carbonio. Il Gruppo si congratula con la compagnia aerea per questa iniziativa, che siamo orgogliosi di sostenere.”

Per Stefane Vanovermeier, dg di Air France-Klm, “Air France-KLM è lieta di accogliere l'adesione al programma Saf del Gruppo Guala Closures. La collaborazione con aziende così è un passo importante per raggiungere questi obiettivi molto più rapidamente. Inoltre, dimostra che molte aziende condividono l'obiettivo di rendere tutte le operazioni più sostenibili e che agendo insieme è possibile ottenere di più. Il programma stimolerà la disponibilità di carburante sostenibile per aviazione su scala più ampia, rendendo il prezzo più competitivo dal punto di vista economico.”