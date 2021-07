Magrassi e Radrezza, trattative per l'attacco

ALESSANDRIA - "Quattro o cinque innesti ancora", ha annunciato il presidente Luca Di Masi alla serata di presentazione delle maglie. Privilegiando qualità tecniche, determinazione e sostanza al nome. Vale anche per il reparto offensivo: il direttore sportivo Fabio Artico prova con Andrea Magrassi (93), rientrato all'Entella da una stagione importante al Pontedera, 15 reti in 37 partite, una punta centrale che solo in D, al Matelica, aveva fatto meglio, segnando 18 gol.

Il giocatore ha ancora due anni di contratto con la formazione ligure, che ha dichiarato obiettivi di ritorno immediato nella seconda serie e non è molto disposta a lasciarlo partire, contando molto sul suo contributo, a meno che l'offerta alessandrina non sia davvero irrinunciabile.

Per il reparto offensivo si pensa anche a Igor Radrezza (93), nelle ultime due stagioni alla Reggiana, compagno di Gabriel Lunetta, l'ultimo innesto in ordine di tempo: può essere utilizzato anche come trequartista, e come ala sinistra in 3-4-3, ma anche per lui c'è da trovare prima un accordo con il club emiliano, anche se il ragazzo ha ambizioni di serie B e la piazza alessandrina è molto gradita. Molto dipenderà anche dal lavoro del suo agente, una operazione non immediata, ma sicuramente seguita da Artico.

Che, però, sta trattando anche Daniele Liotti, l'esterno sinitro sempre più convinto da una proposta lontano dalla Reggina dove, nonostante le rassicurazioni di Aglietti, teme di avere spazi più ridotti.

Per la difesa si avvicina l'intesa per Edoardo Pierozzi, difensore destro, classe 2001, proprietà Fiorentina, ma già reduce da una stagione in C alla Pistoiese, in cui ha giocato molto, 33 presenze, segnando anche due reti. Per lui sarebbe pronto un biennale.