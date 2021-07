Emanuel, l’addio domenica al campo sportivo

FELIZZANO - Mentre la Procura svolge indagini per chiarire la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Emanuel Ronzini, aveva 27 anni, il paese si prepara a dire addio ad uno dei suoi ragazzi.

Lo farà domenica pomeriggio, alle 16.30, con una cerimonia funebre organizzata al campo sportivo.

Il rosario verrà recitato sabato, alle 20.30, in piazza Ercole.

Emanuel è morto nella notte tra domenica e lunedì lungo la tangenziale di Solero. Era alla guida di una Ford Fiesta, su cui viaggiavano anche altri tre suoi amici, quando si è verificato il frontale con la Bravo condotta da Elisa Sardi. Il 27enne è morto sul colpo.

La Sardi è stata ricoverata all’ospedale in prognosi riservata, mentre gli altri tre giovani fortunatamente se la sono cavata con lesioni meno serie.

I ragazzi stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in Alessandria per festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei.