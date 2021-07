Grigio, bianco, rosso, blu: i colori della B

ALESSANDRIA - Il palcoscenico è il Moccagatta, quello dove 29 giorni ga il sogno è diventato realtà. Sfilano gli uomini che hanno fatto l'impresa, Moreno Longo insiste sulla base di tutto, "la sinergia tra squadra, società, tifosi, e città". Artico è al lavoro, il presidente Di Masi è già proiettato sulla nuova sfida. L'attesa è per le maglie, ma anche per il capitano che ha scelto la sua nuova vita, ma sempre all'Alessandria. I tifosi chiamano Alessandro Gazzi sotto la curva, e il ragazzo di 38 anni, che ha ancora tanto da dare, si commuove. I cori sono per tutti, anche per Servili, che "ce l'abbiamo solo noi", per il presidente con quel "Luca Luca", che è una carica in più. (GUARDA IL VIDEO)

Un pensiero anche ai protagonisti che non sono più in grigio (Rubin, Stanco, Celia), il benvenuto a Russo, Kolaj e Lunetta.

Poi la scena è solo per le maglie: la grigia, pulita, essenziale, unica, la bianca, debutto assoluto, meravigliosa, con i particolari grigi e rossi, la rossa e la blu. Da domani all'Orshop, ma c'è già chi se l'è portata a casa. La B è ufficialmente iniziata.