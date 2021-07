Yohji Yamamoto sceglie Borsalino per la collezione Autunno-Inverno 2021/22

ALESSANDRIA - Borsalino, la più antica manifattura italiana specializzata in cappelli di lusso, e Yohji Yamamoto, leggendario designer giapponese dallo stile visionario, danno vita a una nuova, speciale, collaborazione destinata ad arricchire la collezione Autunno-Inverno 2021/22. Intitolata "Borsalino per Yohji Yamamoto", questa edizione unica e speciale nel suo genere dà vita a due straordinarie energie creative accomunate dalla capacità di reinterpretare costantemente la contemporaneità attraverso i propri codici stilistici.

Con un numero di pezzi limitato, l'esclusiva serie di cappelli fonde un bellissimo dialogo tra l'estetica simbolica d'avanguardia di Yohji Yamamoto e la lunga tradizione del savoir-faire artigianale di Borsalino. Ispirato alla collezione Yohji Yamamoto di ispirazione contemporanea/romantico-punk per il prossimo autunno, il design del cappello suggerisce una coesistenza giocosa e armoniosa di opposti.

L’iconico modello Borsalino a tesa media è proposto per l’occasione nello speciale feltro Icaro, materiale dalle straordinarie caratteristiche di leggerezza e morbidezza. Presentato in colore nero, il cappello è arricchito da un sottile nastro in gros-grain che riporta entrambi i loghi dei due brand. L’edizione speciale Borsalino per Yohji Yamamoto, che si accompagna a una speciale cappelliera personalizzata, sarà disponibile esclusivamente su www.theshopyohjiyamamoto.com e nelle boutique flagship selezionate del brand giapponese il 14 luglio 2021.

La collaborazione fra Borsalino è Yohji Yamamoto è uno dei progetti speciali che la Casa di Alessandria ha previsto per il 2021, anno ricco di iniziative. Sotto la direzione artistica del Creative Curator Giacomo Santucci, Borsalino sta costruendo una nuova idea di bellezza che porterà nel futuro un'icona di eleganza e stile con più di 160 anni di storia.