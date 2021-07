'Il riccio' alla Notte Rosa del Cristo

ALESSANDRIA - Film e settima arte in tute le sue sfumature è il tema della Notte Rosa al Cristo, dal 12 al 17 luglio. L’Associazione di cultura cinematografica e umanistica "La Voce della Luna" in collaborazione con FIC (Federazione Italiana Cineforum) e l’Associazione Culturale “Amici ed ex Allievi L.S. Galileo Galilei APS partecipano lunedì 12 luglio con la proiezione gratuita del film della regista Mona Achache “Il riccio” (2009), tratto dal celebre romanzo di Muriel Barbery “L’eleganza del riccio” (2006).

L’evento - nato da un’idea del nuovo Circolo di lettura organizzato dalla Voce della Luna - intreccerà suggestioni cinematografiche e letterarie, proponendosi di esplorare alcune sfaccettature del femminile attraverso il racconto intimista e delicato posto in essere sia dal libro della scrittrice francese che dalla relativa trasposizione cinematografica.

La proiezione avrà luogo - nel rispetto delle norme sanitarie in vigore - presso la SOMS di Alessandria, Corso Acqui 198, con inizio alle 21, e verrà introdotta da Barbara Rossi, film educator, studiosa di cinema e presidente della Voce della Luna.

Sarà presente per dialogare con il pubblico anche Mariavittoria Delpiano, presidente dell’ Associazione Culturale “Amici ed ex Allievi L.S. Galileo Galilei APS.



Info: www.voceluna.altervista.org; www.ipiufragilitraipiudeboli. it