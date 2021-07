Dogliero a Novi, Ruscigni ad Alessandria

ALESSANDRIA - Nella pallavolo provinciale c'è chi conferma, Pallavolo Acqui con Ivano Marenco e La Bollente con Bob Astori, e chi cambia. Due club della provincia lo hannofatto: in B maschile Novi ha scelto Enrico Dogliero, nell'ultima stagione alla Plastipol Ovada, ma volto ben noto per i 'Pirati', perché è alla sua terza esperienza. Con due precedenti molto positivi: la prima volta nel 2005 - 2006 in C e nella giovanili e l'anno dopo promozione in B2. Il ritorno nel 2014 - 15 in B2, piazza d'onore e salto in B1 vincendo i playoff. Ora di nuovo in B e con i giovani. "Sono ancora più carico" confessa 'Cico'.

All'Alessandria Volley un altro rientro alla guida della prima squadra: in C femminile (il comitato regionale ha eliminato le retrocessioni) la società ha scelto Marco 'Ius' Ruscigni, che aveva guidato la masisma formazione dell'Evo Volley nell'annata 2019 - 2020, nell'ultimo anno le Under, e ora di nuovo con le ragazze che saranno nel massimo campionato piemontese. Con Ruscigni collaborerà Giorgio Oberti, 'secondo' e preparatore atletico, insieme al direttore tecnico Massimo Lotta si sta lavorando al roster, con alcuni innesti, ma sempre privilegiando elementi del vivaio, che hanno un anno in più di esperienza.

Giornate di scelte per la società alessandrina: Andrea La Rosa sarà il nuovo presidente e succederà a Mauro Bernagozzi che, dopo cinque anni, passa la mano, ma resta nel direttivo.