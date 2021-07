Vaccini: oggi in Piemonte oltre 40mila dosi

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, giovedì 8 luglio, più di 40mila persone hanno ricevuto il siero.

Più nel dettaglio, sono 40.140 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 32.497 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 4.049 i 16-29enni, 3.013 i trentenni, 4.295 i quarantenni, 13.899 i cinquantenni, 3.644 i sessantenni, 7.633 i settantenni, 674 gli estremamente vulnerabili e 186 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.998.336 dosi (di cui 1.451.450 come seconde), corrispondenti all’89,9% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte.

IL PRE-REPORT SETTIMANALE MINISTERO SALUTE-ISS

Nella settimana 28 giugno-4 luglio in Piemonte si è ridotta l’incidenza dei nuovi casi di oltre il 23%, anche se in minor misura rispetto alla settimana precedente. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi è sceso da 0.56 a 0.50.

La percentuale di positività dei tamponi è rimasta costante (0.3%). Ancora ridotti i tassi di occupazione dei letti ordinari (dal 3% all’1%) e in terapia intensiva (dal 2% all’1%). Sono diminuiti i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.