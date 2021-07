Rubin saluta i "Grigi in B"

ALESSANDRIA - C'erano dubbi? Assolutamente no. L'Alessandria è regolarmente iscritta in serie B, che da queste parti, da otto anni e mezzo, è sempre stata la normalità. La notizia, caso mai, sarebbe stata se fosse successo il contrario: la regolarità e la solidità della società grigia è la certezza, una delle certezze, della presidenza Di Masi. E' cambiata, finalmente, la categoria, non certo il modo di gestire il club: anche la Lega Bkt ne ha preso atto, in pochi giorni, il termine scadeva il 21 giugno, tutta la documentazione è stata inviata, e le fideiussioni presentate. L'Alessandria in B c'è dal 1° luglio, quella di oggi è solo una presa d'atto. Per la gente c'è dalle 20 e 44 (e 52 secondi) del 17 giugno. Mentre il Chievo non è stato iscritto e ha tempo fino a martedì per regolarizzare la sua posizione.

E' quello il momento in cui il rigore, battuto da Matteo Rubin, si infila alle spalle di Dini. Proprio il difensore, in un video inviato a 'Museo Grigio', ha mandato un messaggio ai tifosi. "Avrò riguardato cento volte gli ultimi rigori e sempre ho la pelle d'oca. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, di me stesso, perché questa società, e questa piazza, ritorna, dopo ben 46 anni, in cui categoria che le appartiene".

Oltre al programma delle amichevoli (LEGGI QUI) sono ufficiali anche le date della stagione, dal 21 agosto al 6 maggio, e le soste: il 4-5 settembre, appena conclusa la sessione estiva del calcio mercato (che terminerà il 31 agosto), il 9-10 ottobre, il 13-14 novembre, il 29-30 gennaio e il 26-27 marzo.

Si giocherà anche il 26 dicembre, tradizionale ‘Boxing Day’ , poi il campionato si fermerà per due settimane, dal 30 dicembre al 14 gennaio.