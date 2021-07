Borsalino inaugura la prima boutique monomarca a Mykonos

ALESSANDRI - Borsalino è lieta di annunciare l’inaugurazione di una nuova boutique monomarca nel luxury mall Nammos Village, sull'isola greca di Mykonos. Questa apertura segna per Borsalino un ulteriore passo nello sviluppo della distribuzione internazionale e consolida la presenza della Maison in una delle isole predilette dal turismo d’élite.

Progettata dallo Studio Hanikian, storico partner di Nammos Village, la boutique Borsalino è inserita

all’interno del lussureggiante giardino botanico del Mall e si sviluppa su un unico piano nell’area Le Kiosque. In un contesto essenziale e minimalista, la collezione di cappelli è esposta in speciali cubi in plexiglass illuminati al led che risaltano nella fitta vegetazione naturale.

Nammos Village è un luxury mall a cielo aperto di 12 mila metri quadrati a Psarou Beach, una delle località più esclusive dell’isola di Mykonos. Inaugurato nel luglio 2019 ospita all’interno di un meraviglioso giardino botanico le boutique dei più prestigiosi marchi haute couture internazionali. «In un momento così particolare per l’economia mondiale come quello che stiamo vivendo, l’inaugurazione della nuova boutique di Mykonos segue il nostro piano di sviluppo per una crescita dell’impresa equilibrata e sostenibile. Portare un’eccellenza italiana come Borsalino in uno dei luoghi più ambiti dal turismo internazionale ci rende molto orgogliosi», dichiara Mauro Baglietto, managing director Borsalino.

La nuova boutique Borsalino di Mykonos presenta le collezioni estive per donna e uomo. Scopri di più su www.borsalino.com