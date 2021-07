Dal Molin sfreccia a Budapest

BUDAPEST - Paolo Dal Molin vola anche a Budapest, una delle ultime tappe di avvicinamento a Tokyo. Perché adesso c'è anche l'ufficialità della Fidal: l'ostacolista cresciuto nell'Atletica Alessandria, e allenato da Antonio De Sanctis, è fra i 76 convocati nella selezione azzurra della Federatletica per i giochi olimpici in Giappone. Nel meeting in Ungheria, con alcuni fra i più forti specialisti, l'atleta delle Fiamme Oro domina la sua batteria, 13''31, "molto vicino al record italiano stabilito dieci giorni fa a Rovereto. "Paolo ha abbattuto ben sette ostacoli - racconta De Sanctis - altrimenti sarebbe stato nuovo primato per lui. Che sta correndo davvero forte".

Già domani il ritorno al campo scuola, "stiamo valutando quale gara disputare ancora: ci sarebbe Londra, ma anche a Rieti ci sarà un evento prima della partenza. Che sarà il 22 luglio".