Amatori e universitari sulle strade dei Campionissimi

SPORT - Alla partenza erano in 133. Ciclisti amatori provenienti dalle regioni limitrofe che hanno animato agonisticamente il 14° Trofeo Nazionale Universitario di Ciclismo, organizzato dal CUSPO sempre sulle strade dei Campionissimi.

L’edizione 2021 si è svolta sabato 3 luglio a Pasturana (Al), con partenza dall’Agriturismo Cascina Orto, scaglionato per fasce di età, genere e universitari, in un percorso ondulato da ripetere sei volte, per una distanza totale di 60 Km.

È stata una giornata importante – come sottolineato dagli organizzatori – non solo perché rappresenta un primo grande evento sportivo pubblico dopo l’emergenza sanitaria, ma è uno degli appuntamenti del CUSPO per celebrare il decennale di attività, come ha sottolineato la Presidente Alice Cometti durante le premiazioni.

VINCITORI:

Primo assoluto: Federico Berta Team LNC Jo.We. Di Milano. Assoluto seconda gara: Alberto Guarnieri, portacolori della Ssd Team Stocchetti (Cr). Nella categoria ‘universitari’, il primo assoluto è stato Andrea Menini del Gruppo Ciclistico Varzi (Pv) iscritto all’Università di Pavia; a seguire: Alessio Cammalleri (Asd Oltrepò Riders – Pv) e Andrea Bertocchi del Pedale Godiaschese, anche loro frequentanti l’Ateneo pavese. Per le donne: prima assoluta Adriana Bagnoli del Gruppo Ciclistico Varzi.

La gara di rilevanza nazionale – 4° tappa del Giro della Provincia di Alessandria - è stata organizzata in collaborazione con l’Asd Pedale Novese e l’Asd ‘Costante Girardengo’.

Si ringraziano: Agriturismo Cascina Orto di Pasturana, il Comune di Pasturana; gli sponsor: Az. Agricola Boveri Luigi, Novi-Elah Dufour, Inkospor, Pastificio Alta Valle Scrivia.

Si ringrazia per l’organizzazione: Franco Mazzini, Presidente Provinciale Acsi, Cesare Bonadeo, Responsabile del Settore Ciclismo del CUS Piemonte Orientale, Giancarlo Coppi, Presidente della Asd ‘Costante Girardengo’.

Sono intervenuti inoltre il prof. Pier Luigi Foglio Bonda ideatore della manifestazione e già Presidente del Comitato per le Attività Sportive di Ateneo UPO e Francesco Cellerino, Delegato del Rettore UPO e Consigliere CUSPO.