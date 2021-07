Alessandria 'in vetrina' in Russia per aziende e turismo

EKATERINBURG - Alessandria si mette in vetrina in Russia: ieri è stato infatti inaugurato lo stand della città all'interno del Padiglione Italia (curato dall'Istituto per il commercio estero) alla Fiera Innoprom di Ekaterinburg, il più importante evento della Federazione in materia di innovazione industriale, hi-tech e sviluppo industriale sostenibile.

La manifestazione vede riuniti nella capitale degli Urali circa 60 Paesi partecipanti e centinaia di grandi aziende industriali, su un'area espositiva di 40mila metri quadrati. L'edizione di quest'anno vede l'Italia ospite, primo e unico Paese europeo ad avere questo ruolo nella decennale storia della grande manifestazione.

La delegazione di Palazzo Rosso - guidata dal presidente del Consiglio comunale Emanuele Locci e dall'assessore al Commercio, Turismo e Sviluppo economico Mattia Roggero - ha anche accolto nel proprio stand il Ministro dell'Industria, Giancarlo Giorgetti, capo della delegazione che, insieme all'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano, ha aperto la Fiera con il primo ministro della Federazione Russa, Michail Mishustin.

Nel colloquio con il ministro, Locci e Roggero hanno evidenziato le ragioni della presenza di Alessandria a Innoprom, unica città italiana a sottoscrivere in questa occasione un protocollo di intesa con Ekaterinburg, "scelta apprezzata - si legge in una nota di Palazzo Rosso - dall'ambasciata italiana a Mosca, da Ice e dallo stesso Ministero dello Sviluppo economico, oltre che dalle istituzioni locali e federali russe".

"Le motivazioni principali per cui siamo qui - sottolinea Roggero - sono il supporto alla internazionalizzazione delle aziende del territorio e la promozione di Alessandria come destinazione turistica su un mercato di grandi prospettive, nel momento della ripresa della mobilità internazionale, come quello russo".

La delegazione ha partecipato anche al Business forum che ha aperto il fitto calendario di congressi, convegni economici e appuntamenti di Innoprom 2021: introdotto dai Ministri dello Sviluppo economico russo Denis Manturov e italiano Giancarlo Giorgetti, è stato dedicato al tema dello sviluppo economico e tecnologico sostenibile. Presenti, tra gli altri, Marco Tronchetti Provera, Giuseppe Marino (amministratore delegato di Ansaldo Energia), Carlo Maria Ferro (presidente di Ice) e Gianni Bardazzi (presidente di Confindustria Russia).