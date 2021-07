Sonia D'Agostino, il ritorno è d'oro

PARIGI - Italia batte Francia. E Sonia D'Agostino, l'atleta dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria, torna alle competizioni dopo molti mesi e un intervento alla mano, e conquista due ori nel sanda, nei 60kg e, anche, nella categoria di peso superiore, 70kg.

Tre giorni a Parigi, i primi due di allenamenti, molto intensi, oltre dieci ore di preparazione atletica, tecnica e sparring. Oggi l'incontro, che incorona la selezione italiana, guidata dal ct Marco Barri, con Gianluca D'Agostino, maestro caposcuola e responsabile dell'Accademia alessandrina, come assistente, impegnato anche come arbitro. Sonia non avrebbe potuto desiderare un rientro migliore, sue due delle cinque vittorie della squadra, a cui si aggiungono un argento e tre bronzi: la somma dei punteggi e dei piazzamenti, anche nel tao lu, vale la coppa.

Nella capitale francese anche Matteo Testardini, che ha partecipato ai due giorni di stage, ma non ai combattimenti di oggi, perché ha ripreso solo da poco l'attività agonistica. Il ct, comunque, ha sottolineato di talento di Matteo nel combattimento a contatto pieno.

Ottima la prestazione di Sonia, fuori da un anno e mezzo e sottoposta a operazione per rimediare a un infortunio alla mano: contro due transalpine affermazioni nette, confermando una condizione fisica eccellente e progressi nella tecnica.

Ora si torna in palestra per preparare i prossimi impegni internazionali, soprattutto Europei e Mondiali, in cui lo staff della nazionale attingerà dall'Accademia alessandrina.