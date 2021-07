In Coppa l'8 agosto. Ariaudo e Longo più vicini

ALESSANDRIA - Il vero assaggio della serie B sarà l'8 agosto, primo turno della Coppa Italia, nella nuova formula che metterà in campo, già nel secondo, tutte le formazioni di B e alcune di A.

A debuttare saranno le quattro neopromosse, oltre ai Grigi Ternana, Perugia e Como, le seconde Padova e Avellino, le meglio piazzate nel secondo turno dei playoff, Sudtirol e Avellino. L'Alessandria ha la posizione 40 nel tabellone, il Padova la 41 e, dunque, si rinnoverà la finale, i Grigi con il vantaggio del fattore campo, anche se in quel momento al Moccagatta ci saranno ancora lavori e, quindi, probabile l'inversione. Chi passerrà, giocherà anche il 14 agosto, a sette giorni dall'inizio del campionato.

L'Alessandria rientrerà dal ritiro a Cantalupa il 1° agosto e, in quelle due settimane, saranno organizzate alcune amichevoli, almeno una con un club di A.

DIFESA E ATTACCO

Si lavora ad alcune operazioni: in difesa la società grigia è, ora, in vantaggio sulla concorrenza per Lorenzo Ariaudo che proprio oggi ha salutato, sul suo profilo Instagram, il Frosinone, dopo cinque stagioni. In attacco si intensificano i contatti con il Vicenza per Samuele Longo, con tentativi di accorciare la distanza tra domanda e offerta.