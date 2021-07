Nidi Arcobaleno e Trucco: terminati i lavori di adeguamento antincendio

ALESSANDRIA - In data odierna sono state trasmesse le Scia ai Vvff dei nidi comunali alessandrini ‘Arcobaleno’, situato in Spalto Marengo 48 e ‘Trucco’, situato in via Bramante 18, a seguito della fine dei lavori di adeguamento antincendio in entrambi gli edifici scolastici. Le strutture ospitano rispettivamente 44 e 30 bimbi dai tre mesi ai tre anni.

“La sicurezza dei nostri nidi comunali è stata così ulteriormente tutelata – commenta l’assessore all’edilizia scolastica, Silvia Straneo - e, oltre ad essa, la ristrutturazione degli ambienti interessati dagli interventi rispondono ai migliori standard di comfort ambientale e sono in linea con le più avanzate tendenze educative. Gli importi complessivi dei lavori effettuati risultano rispettivamente per il nido ‘Arcobaleno’ di € 149.182,40 per il nido ‘P.Trucco’ di € 319.079,04”. L’anno scolastico si concluderà domani 2 luglio per ripartire con il nuovo anno il 1° settembre 2021.

Le proposte dell’asilo nido si concentrano su interventi educativi finalizzati al benessere psicofisico, all’armoniosa crescita e all’attiva formazione del bambino. Gli obiettivi del nido d’infanzia sono riferibili a due ambiti: lo sviluppo del bambino e il sostegno alla genitorialità.

In relazione allo sviluppo del bambino, compito del nido è predisporre un contesto di formazione adeguato alla crescita delle sue potenzialità cognitive e affettive, offrire occasioni di relazione con i pari e con gli adulti per lo sviluppo delle sue potenzialità sociali, favorire e sostenere la progressiva differenziazione e il consolidamento dell’identità individuale, far acquisire al bambino un progressivo senso di sicurezza, un progressivo senso di competenza, far vivere al bambino esperienze volte alla formazione e al consolidamento dell’autonomia, facilitare al bambino la comprensione, l’acquisizione e l’interiorizzazione delle regole sociali. Gli obiettivi finalizzati al sostegno del ruolo genitoriale sono invece, consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare appositamente progettato e predisposto da operatori con specifiche competenze professionali, favorire occasioni di scambio e di confronto con gli operatori del nido, favorire occasioni di scambio e di confronto con gli altri genitori sostenendo le famiglie nei compiti di crescita e di cura dei figli.