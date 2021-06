"Ospedale incontra", il dottor Colafiglio e i tumori dell'endometrio

ALESSANDRIA - Si inserisce all’interno dell’H-Open Day di Ginecologia Oncologica il prossimo appuntamento di Ospedale Incontra - Filo Diretto con il Ginecologo che verrà trasmesso in diretta sui canali social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria martedì 29 giugno alle ore 16.

L’incontro fa parte dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che in questa occasione ha coinvolto le Ginecologie degli ospedali con i Bollini Rosa per offrire alla popolazione femminile la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti, nonché facilitare l’accesso alla diagnosi precoce nell’ambito dei principali tumori ginecologici a carico di utero e ovaie. In Italia, infatti, secondo “I numeri del cancro 2020” di Aiom, nel 2020 erano attese oltre 10mila nuove diagnosi di tumore all’utero (corpo e cervice) e circa 5mila all’ovaio.

A intervenire in diretta sarà il dottor Giuseppe Colafiglio, responsabile di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Alessandria, che in particolare si concentrerà sui principali fattori di rischio nei tumori dell’endometrio, ovvero le neoplasie che colpiscono il corpo dell’utero. In Italia questo tipo di carcinoma è tra i più frequenti tumori femminili e il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e complessivamente l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. Più dell’80% delle pazienti con tumore ovarico, inoltre, ha una recidiva della malattia e la qualità dell’intervento chirurgico con la corretta terapia di mantenimento sono fondamentali per offrire alle pazienti più qualità vita e tempo senza sintomi della patologia.

Dopo una prima parte di presentazione dei servizi che l’Azienda Ospedaliera rivolge alle donne in qualità di Ospedale dotato di Bollini Rosa grazie all’intervento della dottoressa Sabrina Leoncino, il dottor Colafiglio farà un focus sul tumore all’endometrio e sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 16.40 circa.