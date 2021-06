La Compagnia Teatrale Fubinese spegne quaranta candeline

FUBINE - Inizieranno ufficialmente sabato 26 giugno le celebrazioni per i quarant'anni della Compagnia Teatrale Fubinese di Fubine Monferrato, eventi realizzati con la collaborazione del Comune. Alle ore 18, nella piazzetta del Ponte, nel centro storico, viene inaugurata la mostra fotografica dedicata ai protagonisti della Compagnia stessa. Le immagini rimarranno esposte, per tutta l'estate, lungo la via dello Spalto, al termine del quale è allestita la “panchina teatrale”, realizzata per celebrare quattro decenni di spettacolo.

Domenica 27, alle ore 19, invece, l'appuntamento è su un'altra panchina, quella gigante in zona Meraviglia (tra Fubine e Cuccaro). Gli attori della Compagnia propongono “Aspettando il tramonto – AperiTeatro alla Panchina gigante”, uno spettacolo inedito in un luogo incantevole, già apprezzato da molti turisti. Il luogo è raggiungibile a piedi (parcheggi in zona Meraviglia e al campo sportivo).

La Compagnia

Nata nel 1981, la Compagnia Teatrale Fubinese debuttò con spettacoli dialettali, passando poi a commedie in lingue, musical, cabaret, senza dimenticare le origini e la tradizione. Si esibisce soprattutto in provincia di Alessandria, partecipa a iniziative benefiche ed è' artefice anche della rassegna teatrale “Fubine ridens”, durante la quale, a dicembre, premia il “Fubinese dell'anno”. Iscritta alla Uilt (Unione italiana libero teatro), collabora con Comune e associazioni del paese oltre che con altri sodalizi teatrali. Presidente è Massimo Bosia. Per l'estate 2021, la Compagnia Teatrale Fubinese propone la commedia “Agosto col maglione” di Massimo Brusasco, e lo spettacolo di musica e cabaret “Facciamo finta che”, con Maurizio Ferrari, Massimo Brusasco, Katia Di Dio e Massimo Faletti, che debutterà ufficialmente sabato 23 luglio alle ore 21.30 a Quargnento.