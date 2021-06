Violento scontro a Bettale, all’incrocio tra via Genova e via Angiolina

SPINETTA MARENGO - Violento scontro poco fa in località Bettale, all’incrocio tra via Genova e via Angiolina.

Una Nissan Micra condotta da una donna è finita contro un furgone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che stanno effettuando i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro.

Sembra che l’auto arrivasse da via Angiolina e abbia impegnato la strada principale proprio mentre sopraggiungeva l’altro mezzo.

Il segnale che indica lo stop, in quel momento, non era nella posizione corretta. Gli accertamenti sono in corso.



L’automobilista è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata in ospedale con un codice giallo, le condizioni fortunatamente non sono gravi. Praticamente illeso chi era alla guida del furgone.