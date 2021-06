La multa della Lega Pro? Ecco dove pagarla

ALESSANDRIA - In moltissimi hanno detto sì, anche chi non era allo stadio giovedì sera, ma ha seguito, e sofferto, la finale davanti alla tv o incollato al piccolo schermo del telefonino. Tutti pronti a versare una somma (10 euro) per pagare i 10mila euro di multa che la Lega Pro ha comminato all'Alessandria, con un lungo elenco di motivazioni (LEGGI QUI) che hanno fatto infuriare il popolo grigio e sorpreso pure il presidente Luca Di Masi. "L'invasione? E' stata una festa di tutti. Certo, sul campo non si può entrare, il regolamento parla chiaro, ma c'era voglia di viverla così questa gioia enorme. I giocatori del Padova - sottolinea Di Masi - sono andati in fretta negli spogliatoi e, certo, nessuno ha attaccato i sostenitori ospiti". .

La gente non ci sta e ha deciso di 'saldare' l'ultimo conto con la Lega di C. L'idea, lanciata ieri da un tifoso, adesso è realtà, perché la raccolta è stata organizzata seguendo tutte le disposizioni. Il versamento potrà essere effettuato sulla Postepay Evolution (pubblicata nella foto sotto), grazie alla disponibilità del club 'Amici dei Grigi' e del Circolo Ortincontra.

Possibile anche versare direttamente alla tabaccheria Nervi, in piazzetta Bini, organizzata per accreditare la somma sul conto dedicato. Terza opzione: lasciare i 10 euro al negozio di Aureliano Camurati, in via Dante: sarà poi 'capo' Mario Di Cianni a completare l'operazione.

Messaggio chiaro: "La multa non la paga l'Us Alessandria, ma i suoi tifosi".