Ospedale Incontra: speciale sui vaccini anti Covid-19

ALESSANDRIA - Sarà uno speciale sui vaccini anti Covid-19 il prossimo appuntamento di Ospedale Incontra che si terrà domani, 22 giugno in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’azienda ospedaliera di Alessandria a partire dalle ore 16.30.

A intervenire in diretta la dottoressa Alida Cotroneo, direttore Medico dei Presidi FF, che fin dal principio dell’emergenza sanitaria si è occupata prima dell’organizzazione delle procedure legate ai tamponi e ai test sierologici e ora ai vaccini. L’Ospedale di Alessandria, infatti, terminata la vaccinazione del personale interno, si è subito reso disponibile a supportare l’ASL AL nella realizzazione della campagna vaccinale della popolazione di riferimento in provincia di Alessandria. Durante l’appuntamento verrà quindi spiegato come si svolge il percorso del paziente all’interno dei due ambulatori vaccinali predisposti appositamente all’ingresso di Via Venezia e verranno presentati anche alcuni dati relativi all’attività in corso.

Dopo una prima parte dedicata al lavoro che l’azienda ospedaliera sta svolgendo quotidianamente per fornire un aiuto concreto al costante miglioramento della situazione epidemiologica locale, la dottoressa Cotroneo sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali: il sito internet cliccando qui, la pagina Facebook @aoalessandria, il canale YouTube Ospedale Alessandria.