Via Caniggia, tentano di sfondare la vetrina di Symbols

ALESSANDRIA - Ladri in azione la scorsa notte in via Caniggia. Qualcuno ha tentato di entrare nel negozio Symbols, forzando e danneggiando irreparabilmente la porta di ingresso.

Chi ha agito ha usato un palanchino per forzare la struttura che, seppur danneggiata, ha retto.

La via era al centro dell’attenzione da parecchie settimane per una banda di ragazzini particolarmente esagitati che avevano messo a segno anche atti vandalici. La situazione era leggermente migliorata anche dopo l’intervento del commissario Giuseppe Ceravolo, della Polizia Municipale, e i frequenti passaggi delle altre forze dell’ordine.

Ora il nuovo colpo nelle ore notturne. Chi ha tentato di entrare, però, ha dovuto desistere. Restano i danni, ingenti.