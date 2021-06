Finale playoff, ecco tutti i divieti in zona stadio

ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria ricorda che, per via della finale playoff di domani - giovedì 17 giugno - tra Alessandria e Padova, numerosi saranno i divieti nell'area dello stadio Moccagatta.

In particolare, dalle 12 alle 23 di giovedì 17 giugno verrà istituito il divieto di fermata con rimozione forzata in spalto Rovereto (semicarreggiata nord e sud, ambo i lati), spalto Marengo (semicarreggiata nord, nel tratto compreso fra viale Milite Ignoto e via Donizetti; semicarreggiata sud, nel tratto compreso tra via dei Guasco e viale Milite Ignoto), via Bellini (nel tratto compreso fra spalto Rovereto e via Santorre di Santarosa, ambo i lati), via Rossini (nel tratto compreso fra spalto Rovereto e via Santorre di Santarosa, ambo i lati), via Santorre di Santarosa (nel tratto compreso tra via Bellini a via Rossini, ambo i lati), spalto Marengo (stalli di sosta lungo il lato dell’istituto Volta, eccetto pullman per trasporto tifosi) e via Donizetti (nel tratto compreso tra il numero civico 10 e spalto Rovereto).

Dalle 16 alle 23, inoltre, divieto di fermata con rimozione forzata in via dal Pozzo, ad eccezione dei veicoli autorizzati, mediante esposizione di atto autorizzato, fornito in copia alla Polizia Locale, mentre dalle 13 alle 23 divieto di fermata con rimozione forzata in via Bottazzi, ad eccezione dei veicoli autorizzati, mediante esposizione di atto autorizzato, fornito in copia alla Polizia Locale.

E ancora: dalle 13.30 alle 23 sempre di giovedì 17 giugno divieto di transito in via Bellini (nel tratto compreso fra spalto Rovereto e via Santorre di Santarosa, ambo i lati), via Rossini (nel tratto compreso fra spalto Rovereto e via Santorre di Santarosa, ambo i lati), via Porta (ai veicoli in sosta sarà consentito il transito in direzione verso via Donizetti) e via dal Pozzo (ai veicoli in sosta sarà consentito il transito in direzione verso via Rapisardi), mentre dalle 14 alle 23 divieto di transito in spalto Rovereto (semicarreggiata nord e ambo i lati), spalto Marengo (semicarreggiata nord, nel tratto compreso fra viale Milite Ignoto e via Donizetti) e via Santorre di Santarosa (nel tratto compreso tra via Bellini a via Rossini, ambo i lati).

Dalle 15 alle 23 di domani, infine, divieto di transito in spalto Rovereto (semicarreggiata sud, ambo i lati), spalto Marengo, (semicarreggiata sud, nel tratto compreso tra via dei Guasco e viale Milite Ignoto), via Bottazzi, via Milazzo (nel tratto compreso tra via Sant’Ubaldo e spalto Rovereto), via Verona (nel tratto compreso tra via Sant’Ubaldo e spalto Rovereto) e via Donizetti (nel tratto compreso tra il numero civico 10 e spalto Rovereto). Il traffico proveniente da via Donizetti avrà svolta obbligatoria a sinistra in via Girgenti.

Dalle 12 alle 23 del medesimo giorno verrà istituito il divieto di fermata con rimozione forzata e il divieto di transito anche in una porzione di piazzale Berlinguer, a delimitare un’area posta a nord ovest, per la riserva di 50 stalli di sosta (eccetto mezzi dei supporter della squadra ospite).

Ai veicoli esponenti contrassegno parcheggio per persone con disabilità diretti allo stadio, agli aventi titolo ed ai veicoli autorizzati, ad insindacabile giudizio degli organi di Polizia Stradale, sarà consentita la sosta ed il transito in spalto Rovereto, nel tratto compreso tra via Bellini e largo Catania.

Si evidenzia che i parcheggi individuati per la tifoseria locale e per la tifoseria ospite sono piazza Perosi (destinata al parcheggio della tifoseria locale) e piazza Berlinguer (tifoseria ospite).