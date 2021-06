L'ambulanza va a fuoco durante l'intervento

Le fiamme, probabilmente scaturite dal motore, hanno fagocitato l'intera ambulanza prima di propagarsi lungo la facciata di una palazzina. E' accaduto in via La Malfa, ad Alessandria, nel primo pomeriggio di oggi. L'equipaggio del mezzo di soccorso era impegnato in un'attività in uno dei piani della palazzina. Nessuno è rimasto ferito.