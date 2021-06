Il Comitato non partecipa alla riunione: "Troppo tardi"

ALESSANDRIA - Al Consiglio comunale serale dedicato all'inquinamento chimico di Spinetta Marengo, il comitato Stop Solvay ha deciso di non partecipare, nonostante l'invito ufficiale: “Per un intero anno, forse anche più abbiamo chiesto a gran voce che il Comune prendesse una posizione chiara. Abbiamo chiesto venisse bloccata la richiesta di ampliamento della produzione, che venisse finanziata una campagna di monitoraggio dell'aria e delle acque più stringente, che venisse finanziato uno screening che coinvolgesse la popolazione", scrive Viola Cereda portavoce del Comitato, la quale usa parole pesanti contro il sindaco, reo - a suo dire - di essersi 'prostrato' alla Solvay che ha finanziato con 100 mila euro l'hub vaccinale della Valfrè.

Per il Comitato il detto "meglio tardi che mai" non può essere accettato: "I tempi per discutere con chi è rimasto silente davanti a inquinamento, malattie si sono conclusi. La Giunta ha una sola strada da percorrere: finanziare lo screening della popolazione e il

monitoraggio ambientale su Spinetta Marengo e attivarsi concretamente affinché la produzione assassina dello stabilimento venga bloccata".