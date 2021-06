Guala Closures vaccina in azienda: dose al 90,7% dei dipendenti

ALESSANDRIA - È stata ampissima l’adesione da parte dei dipendenti di Guala Closures S.p.A., e dei loro familiari, all’iniziativa promossa da Guala Closures che ha consentito di ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 nell’hub vaccinale predisposto presso la sede di Spinetta Marengo.

La campagna è stata organizzata in coordinamento con le istituzioni nazionali e locali ed in collaborazione con l’associazione di volontariato Castellazzo Soccorso, che ha messo a disposizione personale medico e vaccini

Si tratta dell’unico polo vaccinale aziendale presente in tutta la provincia di Alessandria. Sono stati somministrati sieri Pfizer-BioNTech. Entro il 16 luglio, data della seconda dose, verrà immunizzato il 90,7% dei dipendenti.

“Siamo orgogliosi di essere tra le poche aziende in Piemonte e l’unica nella provincia di Alessandria, ad avere avviato questa campagna vaccinale - dichiara Federico Donato, Direttore Generale BU Italia. Fin dall’inizio della pandemia, avendo dovuto sempre garantire l’operatività anche nel periodo di massimo lockdown, la sicurezza dei nostri dipendenti e delle loro famiglie per noi è stata una priorità assoluta. Il vaccino rappresenta una svolta imprescindibile per poter tornare nei luoghi di lavoro con una maggiore serenità, nella consapevolezza che solo unendo gli sforzi si può pensare di tornare il prima possibile ad una situazione di normalità. Ed è proprio questo lo spirito che ha spinto il Gruppo ad aderire al piano vaccinale: una collaborazione tra pubblico e privato e tra azienda e lavoratori.