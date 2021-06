'Previsioni del tempo' e 'Tax the rich' nel Chiostro di San Francesco

ALESSANDRIA - Si è svolta ieri sera, all’interno del Chiostro del Teatro San Francesco, in via San Francesco 15, la presentazione del quarto numero della rivista Ossigeno, ‘Previsioni del tempo’ e del libro ‘Tax the rich’.

Paolo Cosseddu, direttore editoriale di Ossigeno e Davide Serafin, autore fisso della rivista, hanno dialogato con Mara Alacqua dell’Aps Cambalache, che si occupa tra l’altro di accoglienza e tutela dei richiedenti asilo.

'Previsioni del tempo' è un numero monotematico incentrato tutto sul clima e che si focalizza sull’alterazione dell’equilibrio ambientale. Gli autori hanno riflettuto sugli effetti tardivi della transizione ecologica, che non sta avvenendo e su quanto questo ritardo nel cambio del sistema produttivo, stia aumentando le diseguaglianze sociali.

Durante l'incontro, si è anche discusso del libro 'Tax the rich', scritto a quattro mani da Giuseppe Civati e Davide Serafin. Il libro affronta le diverse problematiche legate ai sistemi fiscali e pone l'attenzione su quanto le multinazionali trasferiscano ricchezza dai paesi dove producono ai paradisi fiscali.