La grande occasione per due

ALESSANDRIA - Alla partenza del pullman, da Centogrigo, i tifosi non ci sono. Tre o quattro persone, ma tutti hanno scelto di farsi sentire in modo diverso. Una decisione che, con il passaparola, è arrivata: Longo e i suoi uomini sanno di avere la spinta della loro gente e una 'delegazione' sarà domani sugli spalti dell'Euganeo a rappresentare tutti quelli che saranno incollati alla tv, o sui siti, per seguire il primo atto di una finale attesa, voluta, conquistata "mettendo unghie e denti nell'obiettivo", come sottolinea Moreno Longo, e le unghie, i denti, e il cuore sono quelli dei giocatori, e di chi ha sofferto, lottato, esultato sugli spalti e in ogni angolo della città, e non solo.

Sul pullman facce determinate, concentrate e consapevoli del valore dell'obiettivo per cui domani scenderanno in campo all'Euganeo, primo atto dello spettacolo finale, in cui magari non sarà indispensabile essere belli, ma concreti. tanto concreti. Longo ha ammesso di aver seguito molte delle squadre di Mandorlini, il tecnico dei biancoscudati, oggi in intervista con i media patavini, ha ammesso di "non avere mai visto prima l'Alessandria: ho incominciato a esaminarla in video da due giorni a questa parte. So, però, che affrontiamo una squadra costruita per vincere".

Se la prende, Mandorlini, con gli orari scelti, "non mi è piaciuta tutta la gestione dei playoff. Abbiamo speso molto, ma anche l'Alessandria".

Su una affermazione si può essere d'accordo con il tecnico dei veneti, "è una opportunità per tutti".

Cinque squalificati per il Padova: Ronaldo, Chiricò, Saber, Vasic e Santini, altrettanti i diffidati Dini, Kresic, Rossettini, Della Latta e Germano. Per l'Alessandria fermo Mustacchio e indisponibili Sini e Bellodi. In diffida : Di Gennaro, Cosenza, Celia, Eusepi, Crisanto e Stanco.