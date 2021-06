Grigio, il colore del sogno

ALESSANDRIA - C'è una squadra che va in finale, c'è una società che va in finale. C'è una città che va in finale. C'è un colore, il Grigio, che va a lottare per la B. Dopo la guerra nel tempio del Moccagatta, che i giocatori hanno combattuto con orgoglio, scacciando gli incubi, eliminando i fantasmi, battagliando come chiede questa categoria che vogliono vincere. (LEGGI QUI LA GARA)

Nelle foto di Ilaria Cutuli il racconto di una serata vietata ai malati di cuore, una serata da Grigi per cui niente è mai facile, né scontato. Sono arrivati anche alcuni ex (Cammaroto, Cretaz), c'era anche il sindaco, con mezza giunta, c'era il popolo grigio, mille in rappresentanza di molte migliaia. Hanno vinto tutti insieme e quel carosello, con i clacson e i cori al circolo Ortincontra e per strada, è musica bellissima per il presidente Di Masi, per il ds Artico, per Moreno Longo, per tutti gli uomini e le donne orgogliosamente Grigi.