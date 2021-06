Asl Al, Paolo Casamento è il nuovo direttore della Struttura complessa di Salute Mentale

ALESSANDRIA - Il dottor Casamento, 59 anni, nato a Monreale, si è formato presso l’Università degli Studi di Palermo, dove ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e successivamente il diploma di specializzazione in Psichiatria con il massimo dei voti. La sua attività professionale come psichiatra si è espressa in tre Aziende: l’Usl 51 di Termini Imerese (Pa), l’Asl At di Asti ed infine l’Asl Al di Alessandria dal dicembre 2008. A partire dal gennaio del 2002 ha ricoperto responsabilità organizzative di Struttura semplice, costruendo sul campo competenze in tutti i settori chiave che compongono l’architettura della Struttura complessa di Psichiatria: il Centro Diurno, il Centro di Salute Mentale e il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Dal 2017 è Responsabile facente funzione della Struttura complessa Salute Mentale Asl Al.

Nella scuola di Palermo, in cui si è formato, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con molteplici scuole di pensiero, prima fra tutte la corrente freudiana con maestri quali la dottoressa Vigneri e il professor Corrao, già presidente della Società Psicanalitica Italiana. Dallo studio dell’Ipnosi Clinica e del Training Autogeno con il gruppo dell’A.M.I.S.I. (Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi) il dottor Casamento ha acquisito tecniche con un ampio range d’impiego nella clinica dei disturbi d’ansia e nelle psicosomatosi. Anche lo studio della Musicoterapia secondo il modello di Rolando Benezon, musicoterapeuta di Buenos Aires, ha contribuito ad affinare la sua sensibilità nelle interazioni non-verbali tra terapeuta e paziente, aumentando la profondità della sua dimensione d’ascolto.

Il suo profilo professionale si distingue, oltre che per numerose docenze e attività divulgative e di ricerca, per la sua attenzione verso gli aspetti medico-legali e giuridici attinenti la professione medica in generale, ed in specifico l’agire dello psichiatra, temi per i quali svolge l’attività di Consulente Tecnico per la Procura di Vercelli e di Asti.