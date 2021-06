Vigili del fuoco negli uffici della Stazione per una verifica statica

ALESSANDRIA - ORE 16 - Da quanto è emerso nelle ore successive l'intervento di questa mattina in Stazione, i pompieri sono intervenuti per verificare la situazione creatasi in un locale in disuso da tempo.

Sembra che abbia ceduto l'intelaiatura di un lucernaio che, cadendo, ha rotto parte del controsoffitto di un ufficio della Stazione chiuso da anni.

I tecnici hanno lavorato a lungo per la messa in sicurezza dell'area.

ORE 10 - Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in stazione, più precisamente negli uffici della Polizia Ferroviaria sembrerebbe per una verifica statica.

A quel che sembra, infatti, sarebbe stato un problema nell’area del soffitto a far scattare l’allarme. Sono in corso accertamenti.