La comunicazione in Neonatologia: incontro con il ‘Maestro di Pediatria’ 2021 Claudio Fabris

ALESSANDRIA - “Oltre la tecnologia: la comunicazione in Neonatologia” è il titolo del seminario che si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 16.00, in diretta sul canale YouTube dell’azienda ospedaliera di Alessandria, con il professor Claudio Fabris, nato a Parma ma alessandrino di adozione, specializzato in Pediatria e Neonatologia a Torino. L’incontro è dedicato ad approfondire i vari aspetto del neonato critico ma soprattutto le relazioni con il nucleo famigliare: aperto ai professionisti aziendali, ai genitori, agli studenti, sarà l’occasione per approfondire questo tema - reso ancor più attuale dalla pandemia Covid - con il professor Fabris, che è stato insignito Maestro di Pediatria nell'anno 2021 dalla Società Italiana di Pediatria, premio conferito lo scorso 26 maggio 2021 in occasione della Conferenza inaugurale dell’Assemblea.

Fondatore all'interno della Clinica Ostetrico-Ginecologica dell'Università di Torino del reparto di Neonatologia Universitaria e Ordinario di Neonatologia, è stato componente del consiglio direttivo della Società Italiana di Pediatria e successivamente del consiglio direttivo della Società Italiana di Neonatologia. La sua attività ha privilegiato la progressiva “demedicalizzazione” del neonato fisiologico e lo sviluppo della Terapia Intensiva Neonatale con grande attenzione all'assistenza personalizzata, dall'accoglienza alla dimissione, del neonato ed ai genitori.

È stato presidente della Società Italiana di Neonatologia con una innovativa filosofia di sempre maggiore coinvolgimento nell'assistenza e valorizzazione delle figure infermieristiche e delle associazione dei genitori. Questa sua filosofia assistenziale con questo tipo di approccio, costituisce il valore aggiunto nelle cure dei neonati critici e pretermine e fa oggi parte di un modello consolidato di assistenza integrata tra reparti di Alta Complessità Ostetrica e Neonatologica. Autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche è stato componente del Consiglio Superiore di Sanità.