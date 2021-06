Gualapack acquisisce la maggioranza di Easysnap Technology

ALESSANDRIA - Gualapack, storica realtà alessandrina del packaging flessibile, annuncia l’acquisizione della quota di maggioranza di Easysnap Technology, azienda di spicco della Packaging Valley italiana, conosciuta in tutto il mondo per aver brevettato la tecnologia Easysnap, un innovativo sistema di apertura facilitata delle bustine monodose, adatto a prodotti liquidi o semiliquidi.

Andrea Taglini resterà in carica come amministratore delegato per garantire la continuità di interessi e obiettivi comuni alle due aziende, già unite da tempo da un rapporto cliente-fornitore. I principali benefici dell’acquisizione riguarderanno infatti il potenziamento della produttività, una forte spinta all’innovazione e un solido impegno nella sostenibilità.

"Abbiamo realizzato questa acquisizione - spiega Michele Guala, presidente e Ceo di Guala Pack Spa - perché conosciamo bene questo prodotto e le sue potenzialità, ma soprattutto perché crediamo nell’accelerazione del successo di Easysnap”.

Concorda Taglini: “Sono entusiasta di questa unione con Gualapack che rappresenta al tempo stesso una sfida e una grande opportunità per raggiungere importanti obiettivi commerciali in chiave sempre più green”.