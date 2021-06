Muore in casa a 59 anni, l'intervento dei Carabinieri

ALESSANDRIA - Si è chiuso in camera da letto, e lì il suo cuore ha cessato di battere. Vinto dal mal di vivere. A trovarlo è stata la moglie al suo rientro a casa. Nonostante i tentativi di rianimazione per Stefano Mandirola, 59 anni, abitava al Villaggio Commercianti, non c'è stato nulla da fare.

Sconcerto e dolore oltre che per i familiari anche per gli amici, che parlano con la voce rotta dal pianto ricordando l'uomo buono, altruista, dal cuore grande che ora non c'è più.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso. La salma è già stata messa a disposizione della famiglia.