Le orchestre delle scuole suonano insieme per Alessandro

MUSICA - Bambini e ragazzi, musicisti e danzatori, uniti nel sacro vincolo della loro passione in memoria di Alessandro Taulino, anch’egli appassionato e talentuoso pianista, scomparso precocemente a soli 21 anni. Ritorna l’appuntamento con la rassegna a lui dedicata, ideata nel 2016 da Maurizio Primo Carandini, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Valenza A e che ha coinvolto le orchestre delle scuole medie a indirizzo musicale della provincia e il liceo musicale Saluzzo Plana di Alessandria.

Come per lo scorso anno, a causa dell’emergenza sanitaria, anche la quinta edizione - organizzata dall’istituto comprensivo Pertini di Ovada - si svolgerà in modalità virtuale, con un grande momento di ritrovo, espressione musicale, vicinanza alla famiglia di Alessandro e sostegno alla ricerca. L’appuntamento è per martedì 1° giugno alle ore 19: la rassegna verrà proposta in streaming sul canale ufficiale YouTube e sulla pagina Facebook dell’istituto Pertini. Nei giorni successivi, sarà possibile assistere alla serata direttamente dai canali ufficiali delle scuole partecipanti, le scuole medie a indirizzo musicale di Alessandria, Spinetta Marengo, Valenza, Ovada, Casale Monferrato e Acqui Terme e il liceo alessandrino Saluzzo Plana.





"Con la rassegna musicale Alessandro Taulino ricordiamo che si intende sensibilizzare le scuole e il pubblico a contribuire alla raccolta fondi a sostegno della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Il codice di riferimento è l’Iban IT82K0608510400000000025314, causale "Donazioni rassegna musicale" ricordano gli organizzatori della manifestazione. Fino al 2019 la rassegna si è svolta con tutte le orchestre presenti a un concerto di fine anno scolastico. Quest’anno, ogni scuola ha fornito un video realizzato appositamente per la rassegna.