Cuttica: "Più controlli per garantire la sicurezza"

ALESSANDRIA - Dopo quanto avvenuto lo scorso weekend, con rissa e bottigliate in via San Giacomo della Vittoria, e considerando l’allentamento delle misure del coprifuoco e la ripresa della cosiddetta movida, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha concordato con il comandante vicario della Polizia Municipale, Alberto Bassani, l’intensificazione di controlli per le strade della città, al fine di preservare la sicurezza urbana.

Il provvedimento si aggiunge all’ordinanza, emanata ieri, che vieta da venerdì a domenica e durante i giorni prefestivi e festivi la vendita o distribuzione, per asporto, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine.

L'ordinanza del sindaco e le precisazioni dell'assessore Roggero: leggi qui

Gli episodi di disordine verificatisi in questi ultimi periodi da parte di soggetti che hanno turbato diversi cittadini e anche attività commerciali, meritano secondo il sindaco e il comandante della Polizia locale una risposta tempestiva ed efficace. Per questo, già a partire da oggi saranno impiegate pattuglie appiedate che affiancheranno quelle già ordinariamente previste in città al fine di prevenire comportamenti illeciti e identificare gli eventuali soggetti turbolenti potenzialmente in grado di creare problemi in materia di sicurezza.

“L’intenzione - dice Cuttica di Revigliasco - è garantire la sicurezza delle attività commerciali in città e di tutti coloro che frequentano il nostro centro cittadino”.

Il Comando della Polizia Municipale ricorda che eventuali situazioni di turbativa dell’ordine e della quiete pubblica possono essere comunicate direttamente al Pronto Intervento della Polizia Municipale, al numero telefonico 0131 232323, oppure contattando la Centrale Operativa all’indirizzo mail centraleoperativa@comune.alessandria.it.