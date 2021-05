La produzione risale, ma sotto la media

ECONOMIA - La produzione industriale ritorna col segno più, ai livelli del terzo trimestre del 2019, dopo il buco nero del 2020. L'indice di produzione industriale segna +2 per cento, ma la media regionale fa meglio: +5%. E' quanto emerge dalla indagine congiunturale della Camera di Commercio Asti-Alessandria.

SCOMMESSA DIGITALE

"La produzione è ripartita e ora inizia la scommessa del digitale: i software gestionali sono le tecnologie digitali maggiormente utilizzate dalle aziende alessandrine, ma le previsioni di attivazione di nuove tecnologie sono basse, complice anche la crisi del periodo che mettiamo alle spalle" è il commento di Gian Paolo Coscia, presidente delle Camere piemontesi.

CHI SALE E CHI SCENDE

Il settore alimentare 'micro' è in negativo, mentre l'industria metalmeccanica è a +12 per cento. La gioielleria è in "lieve negatività".