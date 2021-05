Alessandria, la strada è tutta in salita

SALO' - Inizia in salita il playoff, con una prova opaca: Alessandria come impaurita, FeralpiSalò più convinta, anche più solida, con l'aggressività giusta. I Grigi in affanno dietro, dove la soluzione Parodi, per rimediare all'assenza di Bellodi, non convince. Il gol è una doppia concessione, ma a parte una fiammata dopo lo svantaggio e pochi minuti in avvio di ripresa, non c'è gioco e non c'è pericolosità. Non c'è convinzione. Una sola parata per De Lucia, su Eusepi, poi solo ordinaria amministrazione. C'è molto da recuperare e solo tre giorni per non buttare via la stagione.

FERALPISALO' - ALESSANDRIA 1-0

Marcatori: pt 20' Scarsella



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo atto della corsa playoff. Al 'Turina' di Salò l'Alessandria torna dopo tre anni, la Feralpi ha chiuso al 5° posto, nel girone B, la stagione regolare. I Grigi, secondi, hanno il vantaggio del fattore campo, e con il pubblico, al ritorno e di due risultati su tre, ma sono alibi che Moreno Longo (che parla a lungo con Massimo Pavanel prima dell'inizio) non vuole neppure sentire. Molte novità nella formazione: assente Bellodi, neppure in panchina (a colloquio con il presidente, sul campo, indica l'inguine, commentando un problema muscolare), confermato il 3-4-3, con Parodi basso a destra, come già a Vercelli e inserendo Chiarello sulla linea dei centrocampisti. In cui c'è Giorno dall'inizio, in coppia con Bruccini. Nella Feralpi, che ha fuori Legati e Carraro e i diffidati sono quattro, la novità è Hergheligiu esterno destro.

Secondo tempo



45' Quattro minuti di recupero

38' Frediani calcia fuori sottoporta.

34' Di Quinzio per Giorno, controlla, si gira e calcia un metro sul fondo

32' Ancora due cambi: dentro Frediani per Mustacchio e Di Quinzio per Chiarello

20' Il colpo di testa di Giorno, sul cross di Celia, è sul fondo

19' Due cambi anche nell'Alessandria: Casarini per Bruccini e Corazza per Eusepi

7' Doppio cambio in attacco per la Feralpi: fuori Guerra (infortunato) e D'Orazio, dentro l'ex Valenzana Miracoli e Ceccarelli

2' Giani in angolo sul tocco di Arrighini sottoporta

1' Squadre senza variazioni

Primo tempo

Decide, per ora, un gol in cui l'Alessandria si è persa prima D'Orazio a destra e poi Scarsella sul secondo palo. L'Alessandria ha l'occasione per pareggiare, ma De Lucia si supera su Eusepi. Due opportunità in pochi secondi, ma anche il rischio del secondo ko. I Grigi quasi inesistenti a sinistra: a destra spinge Mustacchio, dall'altra parte non c'è quasi movimento.

45' Un minuto di recupero

41' Bergonzi dai 20 metri, Pisseri controlla

40' Giorno va giù in area, ma è fallo contro

30' Ammonito Mustacchio

29' Super Pisseri sul colpo di testa di Tulli

26' Pochi secondi dopo ha un buon pallone sottoporta Chiarello, ma impatta male.

25' Occasione per il pareggio: Mustacchio apre per Parodi, in area, dolpo di testa di Eusepi e miracolo di De Lucia

20' Feralpi in vantaggio: da sinistra il cross di D'Orazio, sul secondo palo schiaccia di testa Scarsella, libero di colpire, sovrastando Parodi

11' Traversone di Prestia, sul secondo palo. De Lucia inpresa alta

9' Ammonito Di Gennaro. Giallo un po' affrettato

2' Due angoli consecutivi per la Feralpi

1' Fischio d'inizio della Feralpi. Longo sposta Mustacchio sulla linea di centrocampo, a controllare Tulli. Di fatto un 3-4-2-1. Dietro la porta dove è Pisseri i tifosi della Feralpi hanno tagliato la rete e si fanno sentire.

Le formazioni

FERALPISALO' (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Giani, Bacchetti, Brogni (37'st Iotti); Hergheligiu (25'st Gavioli), Guidetti, Scarsella; D'Orazio (7'st Ceccarelli), Guerra (7'st Miracoli), Tull (37'st Farabegoli)i. A disp.: Liverani, Venturelli, Petrucci, Morosini, Pinardi, Rizzo. All.: Pavanel

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Chiarello (34'st Di Quinzio, Giorno, Bruccini (19'st Casarini), Celia; Mustacchio (34'st Frediani), Eusepi (19'st Corazza), Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Podda, Gazzi, Macchioni, Mora, Rubin, Stanco. All.: Longo

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

ASSISTENTI: Barone di Roma1 e Pomperi Poentini di Pesaro, quarto ufficiale Perenzoni di Rovereto

NOTE: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Di Gennaro, Mustacchio, Guidetti, Bruccini, Hergheligiu, Giorno per gioco falloso. Angoli: 4-4. Recupero: pt 1', st 4'